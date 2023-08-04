В Екатеринбурге до конца сентября перекроют улицу Мраморскую

Ограничения на улице вводятся 22 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на месяц перекроют улицу Мраморскую. Ограничения будут действовать с 22 августа по 30 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Причиной перекрытия улицы стали работы по строительству водопровода. Специалисты «Брусники» закроют движение от дома на Мраморской, 28, от Павлодарской до Благодатской.

При этом схема движения общественного транспорта никак не изменится. Автомобилисты смогут объезжать перекрытый участок по улицам Павлодарской, Самолетной, Благодатской и по переулку Короткому.

- Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, - добавили в мэрии.

Ранее в Екатеринбурге до конца лета перекроют движение по улице Инженерной. Проезд рядом с домами № 29, 31 и 30, 32 будет ограничен. Ограничения связаны с проведением модернизации тепловых сетей.

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