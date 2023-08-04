К 300-летию Екатеринбурга Сбер подготовил для горожан подарки и спецпредложения

Фото: Юрий Капустин

Сбербанк и его партнерские компании подготовили для екатеринбуржцев подарки и специальные предложения к юбилею города. Главный подарок: уникальный светомузыкальный фонтан в историческом сквере Екатеринбурга заработает 18 августа.

Там же в честь праздника в этот день с 12:00 до 21:00 будет работать стильная лаундж-зона СберМаркета, где жители и гости города смогут отдохнуть, попробовать вкусный лимонад, зарядить свой телефон, сделать сияющий макияж в глиттер-баре или аквагрим

Hifi-стриминг Звук подготовил специальный плейлист «От Вторчика до Уралмаша», в нем собраны самые популярные у екатеринбуржцев композиции за 2023 год. Прослушать песни можно на сайте Zvuk.com, в приложении Звук для iOS и Android, а также на устройствах SberDevices.

СберМаркетинг для корпоративного сувенирного магазина SberShop разработал специальную капсульную коллекцию в фирменной стилистике 300-летия. Это футболки, бейсболки, кружки внешние аккумуляторы, ежедневники, слимбуки и ручки. Приобрести продукцию можно будет с 14 августа во флагманском магазине SberShop в Екатеринбурге на ул. Куйбышева, 67.

Компания СберЗдоровье подготовила для всех жителей и гостей города скидку 20% на годовые пакеты консультаций. Скидка действует на два тарифа: «Все врачи онлайн» и «Путь к здоровью». Познакомиться с сервисом и оформить годовые пакеты можно в любом отделении Сбербанка в Екатеринбурге с 16 по 22 августа 2023 года.

Самокат и Сбер выпустят экокомикс для детей и родителей. Вместе с героями рассказа читатели пройдут по маршруту на карте-виммельбухе и посетят городские достопримечательности. А ещё узнают, где можно сдать мусор на переработку в Екатеринбурге. Бесплатное издание можно будет получить в детских садах города.

Совместно со Сбербанком шесть крупнейших застройщиков Екатеринбурга предоставили скидку в размере 300 тысяч рублей на 300 квартир. Недвижимость можно приобрести в ипотеку от Сбербанка. Скидки предлагают СЗ «Брусника», ГК «Страна Девелопмент», ЛСР-недвижимость, «Синара-Девелопмент», РСГ-Академический и ГК Атом. На все квартиры действуют программы льготного кредитования. Чтобы воспользоваться спецпредложением, нужно забронировать квартиру в офисе застройщика и оформить сделку по ее покупке до 19 августа.

Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка:

- Юбилей Екатеринбурга – значимое событие для Сбера. Мы ценим доверие сотен тысяч екатеринбуржцев, которые выбирают наши сервисы для решения своих повседневных задач. В преддверии 300-летия вместе с дочерними компаниями Сбера мы решили сделать для жителей несколько приятных подарков, чтобы выразить свои теплые чувства к городу и к нашим клиентам.