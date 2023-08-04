В Екатеринбурге пройдет очередной этап опрессовок

Опрессовки планируют провести в ночное время: с 23:00 до 6:00
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Екатеринбурге пройдет еще один этап опрессовок. Гидравлические испытания проведут с 7 по 11 августа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Опрессовки планируют провести в ночное время: с 23:00 до 6:00. Специалисты диагностируют сети при помощи повышения давления в трубопроводе. Таким образом, в городе идет подготовка к холодному времени года.
- Диагностика не потребует прекращения подачи горячей воды. В случае ее отсутствия горожанам необходимо обращаться в организации ЖКХ по месту жительства (УК, ТСЖ, РЭМП), - рассказали в мэрии.
Владельцам зданий на период испытаний требуется отключить системы отопления, вентиляции и горячую воду. В случае обнаружения утечек следует обратиться к дежурному диспетчеру «ЕТК».
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