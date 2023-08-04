В Екатеринбурге открыли памятник «Слава Труду»

Композиция выполнена из бронзы
Фото: Ольга ЮШКОВА
В Екатеринбурге в Железнодорожном районе открыли памятник «Слава Труду». Скульптура изображает рабочего-сварщика. Композиция выполнена из бронзы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
- Памятник создан по личной инициативе и на средства бессменного управляющего Группой «Завод Уралтехгаз», почетного гражданина города Екатеринбурга, члена городской общественной палаты Сергея Дабахова и поддержана трудовым коллективом предприятия, - рассказали в мэрии.
На открытии памятника присутствовали глава администрации района Виталий Першин, сотрудники городской администрации и трудовой коллектив Уральского завода технических газов.
Ранее в Екатеринбурге помощник президента открыл стелу «Город трудовой доблести» высотой в 42 метра. Величественная конструкция расположена возле ККТ «Космос».
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru