В Екатеринбурге открыли памятник «Слава Труду»

Композиция выполнена из бронзы Фото: Ольга ЮШКОВА

В Екатеринбурге в Железнодорожном районе открыли памятник «Слава Труду». Скульптура изображает рабочего-сварщика. Композиция выполнена из бронзы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- Памятник создан по личной инициативе и на средства бессменного управляющего Группой «Завод Уралтехгаз», почетного гражданина города Екатеринбурга, члена городской общественной палаты Сергея Дабахова и поддержана трудовым коллективом предприятия, - рассказали в мэрии.

На открытии памятника присутствовали глава администрации района Виталий Першин, сотрудники городской администрации и трудовой коллектив Уральского завода технических газов.

Ранее в Екатеринбурге помощник президента открыл стелу «Город трудовой доблести» высотой в 42 метра. Величественная конструкция расположена возле ККТ «Космос».

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