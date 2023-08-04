В Екатеринбурге эвакуировали торговый центр «Мега»

Людей эвакуируют из здания торгового центра Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге посетителей торгового центра «Мега» эвакуируют. Горожане в спешке покидают магазин. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

«КП-Екатеринбург» обратилась в ГУ МЧС по Свердловской области за комментарием. Оказалось, что внутри здания сработала пожарная сигнализация. Сообщение о пожаре поступило днем 4 августа. На место выехали пять спасателей вместе с одной пожарной машиной.

- Сотрудники объекта сообщили о том, что признаков пожара не обнаружено. Проводится разведка и эвакуация посетителей, - добавили в ведомстве.

Ранее в Екатеринбурге сгорел автосервис. На улице Латвийской разгорелся крупный пожар. Огонь охватил 100 квадратных метров. Возгорание произошло на втором этаже сервиса. К счастью, в пожаре никто не пострадал.

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