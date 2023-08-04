Отпевание начнется в 10:00 в Свято-Пантелеимоновском монастыре Краснотурьинска

В Краснотурьинске пройдут похороны 17-летнего хоккеиста Евгения Хвалько. Об этом сообщила пресс-служба ХК «Кузбасс». Отпевание и прощание с Евгением Хвалько-младшим состоится в субботу, 5 августа, в Свято-Пантелеймоновском монастыре Краснотурьинска (ул. Школьная, 15) в 10:00.

- Причиной смерти стали осложнения, вызванные клещевым энцефалитом. Хоккейный клуб «Кузбасс» и болельщики выражают глубокие соболезнования родным и близким Евгения, мы скорбим вместе с вами! – пояснили в клубе.

Напомним, что спортсмена укусил клещ во время пробежки.

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