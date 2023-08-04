На Урале нашли подростка, пропавшего полторы недели назад

Поисками подростка занимались волонтеры и полицейские Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ревде завершились поиски 14-летнего подростка. Парня нашли живым и здоровым. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

- Найден, жив! Всем спасибо за помощь в поиске, - рассказали волонтеры.

Сообщалось, что раньше мальчик уходил на несколько дней из дома. Тогда подростка не объявляли в розыск, вот и на этот раз семья не торопилась обращаться в полицию или к волонтерам. Парня искали с 24 июля.

- Подросток сам вернулся домой, - пояснили «КП-Екатеринбург» в «ЛизаАлерт».

Подросток живет только с бабушкой. Она обратилась в полицию с заявлением о пропаже только 30 июля, спустя шесть дней после пропажи. Полицейские рассматривали несколько вариантов, где может пропадать парень. Предполагали даже, что он уехал в Екатеринбург.

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