В День железнодорожника СвЖД организует спортивно-музыкальный фестиваль на стадионе «Локомотив»

Благотворительный забег. Фото: пресс-служба СвЖД

5 августа в честь Дня железнодорожника Свердловская магистраль организует на стадионе «Локомотив» в Екатеринбурге праздник в формате спортивно-музыкального фестиваля.

С 10:00 до 20:00 на территории стадиона будут работать интерактивные площадки для детей и взрослых. Все желающие смогут попробовать свои силы в управлении локомотивом на обучающем тренажере, совершить путешествие в очках виртуальной реальности и даже пообщаться с роботом, который умеет шутить. Для любителей железнодорожной тематики будет организовано несколько специальных фотозон.

Маленьких гостей праздника ждут разнообразные творческие мастер-классы, занятия по робототехнике, работе с 3D-ручкой и конструированию. Также на площадке «Детского дворика» – концертная программа, брейк-данс и шоу мыльных пузырей.

В 16:30 на главной сцене начнется зажигательный фестиваль кавер-групп. Перед гостями праздника выступят яркие и талантливые уральские музыкальные коллективы. В числе спортивных событий (с 10:00 до 15:00) – турнир по футболу на Кубок главы Железнодорожного района и соревнования по пляжному волейболу.

Фото: пресс-служба СвЖД

Главным мероприятием станет благотворительный забег «Достигая цели!» Он стартует на стадионе «Локомотив» 5 августа в 10:00. Работники СвЖД и члены их семей уже седьмой год подряд в День железнодорожника выйдут на легкоатлетические дорожки. Участникам предложены две дистанции: 500 м и специальная дистанция 1520 м, символизирующая ширину железнодорожной колеи. Все стартовые взносы будут направлены в благотворительный фонд «Дети России» для адресной помощи тяжелобольным детям.

Внести свой вклад в доброе дело могут не только железнодорожники, но и все желающие. На сайте забега rzdrun-ekb.ru есть кнопка для сбора добровольных пожертвований «Не бежать, но помочь детям».

День железнодорожника – первый профессиональный праздник в России – был учрежден в 1896 году. Его отмечали вместе с Днем рождения императора Николая I, который положил начало строительству железных дорог в стране.

Праздновался он ежегодно 25 июня вплоть до 1917 года: в этот день железнодорожники отдыхали, а вечером, как правило, в зале Павловского вокзала Царскосельской железной дороги устраивался торжественный прием с концертом.

Традиция чествовать железнодорожников возродилась в 1936 году: годом ранее железные дороги впервые за много лет перевыполнили план перевозок, и инициативная группа работников обратилась к правительству с просьбой отмечать трудовые успехи ежегодно.

В наши дни холдинг РЖД проводит День железнодорожника в формате семейного спортивно-музыкального фестиваля.