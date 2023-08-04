В Нижнем Тагиле у пациентов стали чаще своевременно выявлять новообразования

Новое оборудование позволяет быстрее выявить новообразования Фото: Артем КИЛЬКИН

В Нижнем Тагиле стали чаще своевременно выявлять новообразования у пациентов самой большой городской поликлиники после модернизации первичного звена здравоохранения.

Во время модернизации в медицинском учреждении установили современное оборудование для УЗИ с улучшенными характеристиками, это позволило увеличить эффективность диагностики опухолей.

Современная аппаратура позволяет не только оперативно выявлять патологии, но и существенно сократить время диагностики, а, значит, быстрее начать лечение. Об этом пишет портал Тагил.Лайф.

С начала года больше 1300 жителей Нижнего Тагила прошли дополнительную ультразвуковую диагностику, во время исследований обнаружили больше 200 новообразований.