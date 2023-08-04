За сутки екатеринбуржцы отдали мошенникам 4 миллиона рублей

Все аферисты действовали по одной схеме Фото: Алексей БУЛАТОВ

За сутки жители Екатеринбурга подарили мошенникам почти четыре миллиона рублей. Аферисты представлялись горожанам силовиками и сотрудниками банка. Об этом сообщили в отделение по связям со СМИ УМВД города.

Всего потерпевших трое: 65-летняя женщина и молодые люди в возрасте 25 лет и 22 года. Все они доверились якобы сотрудникам банка. Медсестра подарила мошенникам 2,114 миллиона рублей. 22-летний электромеханик набрал кредитов на 800 тысяч рублей и перевел их на неизвестные счета. А 25-летний инженер-конструктор отдал 135 тысяч своих сбережений и оформил займ на 769 тысяч рублей, все деньги он отдал. Все аферисты действовали по одной схеме.

- Таким образом, по данной мошеннической схеме доверчивые горожане лишились три миллиона 818 тысяч рублей, - рассказали в полиции.

В полиции возбудили уголовные дела по части 3 и 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном и особо крупном размерах». Сейчас сотрудники УМВД ищут аферистов.

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