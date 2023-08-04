В Каменске-Уральском запускают колесо обозрения

Колесо торжественно запустят 5 августа 2023 года Фото: Иван МАКЕЕВ

В субботу, 5 августа, в полдень в Каменске-Уральском запустят колесо обозрения, расположенное в Парке культуры и отдыха по улице Каменской. Об этом сообщает портал KU66.RU.

Первыми протестируют нового колесо обозрения сотрудники мэрии Каменска-Уральского, после чего кататься будут гости парка.

Высота объекта составляет 28 метров, здесь для катания разместили четырехместные кабинки, каждая из которых рассчитана на 280 кг. Детей в возрасте до 12 лет на колесо будут пускать только в сопровождении взрослых. Над кабинами колеса установили купола.

Монтаж и тестирование нового объекта в Парке культуры и отдыха завершили на этой неделе.