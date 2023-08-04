Екатеринбург накрыл дождь с грозой

Ливень обрушился на Екатеринбурге днем 4 августа Фото: Михаил ФРОЛОВ

Екатеринбург накрыло мощным ливнем с грозой. Горожане не ожидали такой непогоды. Она настигла их днем 4 августа. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала читательница.

- Сначала было слышно гром, очень громко! Потом как полило, резко. Видно, что люди не ожидали такого мощного ливня и грозы. Все попрятались тут же. Буквально пять минут назад дети играли в песочницах под солнцем, сейчас двор уже пустой, - рассказала екатеринбурженка.

Ранее, 3 августа, на улице Щербакова произошел потоп. Часть города встала в крупные пробки, поскольку по улице нельзя было проехать. Автобусы пришлось отправить в объезд, а троллейбусное движение и вовсе отменить.

- Закрыто движение троллейбусов на Химмаш и Табачную фабрику. Автобусы 36-го и 97-го маршрута направлены по объезду через Кольцовский тракт. Автобус 012 направлен через Вторчермет, - рассказали в администрации города.

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