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НовостиОбщество4 августа 2023 8:14

В Свердловской области нормативам соответствует 51,7% дорог

Рейтинг регионов по качеству дорог обновили в УрФО
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Чуть больше половины дорог в Свердловской области соответствуют нормативам

Чуть больше половины дорог в Свердловской области соответствуют нормативам

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уральском федеральном округе обновили рейтинг регионов по качеству дорог. Свердловская область оказалась на предпоследнем месте, Югра – на первом. Об этом пишет издание «ФедералПресс».

- Дорожные работы в регионах Уральского федерального округа находятся в активной фазе и идут в соответствии с графиками, а на ряде объектов опережают намеченные планы. В полном объеме осуществляется финансирование обязательств по контрактам, - рассказывает полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

На последнем месте рейтинга оказалась Курганская область, где целевым показателям соответствует 43% дорог, за год регион прибавил 3%.

На предпоследнем месте – Свердловская область с показателем 51,7%, далее идет Челябинская область54,9% дорог, Потом – Тюменская область63,3%, Ямало-Ненецкий автономный округ67,6%, Ханты-Мансийский автономный округе88,5%.