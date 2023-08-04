В Свердловской области нормативам соответствует 51,7% дорог

Чуть больше половины дорог в Свердловской области соответствуют нормативам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уральском федеральном округе обновили рейтинг регионов по качеству дорог. Свердловская область оказалась на предпоследнем месте, Югра – на первом. Об этом пишет издание «ФедералПресс».

- Дорожные работы в регионах Уральского федерального округа находятся в активной фазе и идут в соответствии с графиками, а на ряде объектов опережают намеченные планы. В полном объеме осуществляется финансирование обязательств по контрактам, - рассказывает полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

На последнем месте рейтинга оказалась Курганская область, где целевым показателям соответствует 43% дорог, за год регион прибавил 3%.

На предпоследнем месте – Свердловская область с показателем 51,7%, далее идет Челябинская область – 54,9% дорог, Потом – Тюменская область – 63,3%, Ямало-Ненецкий автономный округ – 67,6%, Ханты-Мансийский автономный округе – 88,5%.