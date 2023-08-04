ВИЗ-Сталь внедряет умные системы охраны труда

Фото: пресс-служба «ВИЗ-Сталь»

ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) приступила к испытаниям новой цифровой системы на основе видеоаналитики, которая призвана контролировать соблюдение правил техники безопасности и охраны труда. Комплекс оборудования включает видеокамеры, автоматизированную систему контроля управления доступом к агрегатам, программное обеспечение для распознавания и анализа рисков с помощью искусственного интеллекта и др.

Запуск цифрового решения позволит предотвратить контакты сотрудников с вращающимися и движущимися частями оборудования. Оно автоматически идентифицирует присутствие работника, с помощью светозвуковой сигнализации предупреждает о приближении к опасной зоне, а в случае ее пересечения произволит аварийное отключение агрегата.

Фото: пресс-служба «ВИЗ-Сталь»

Пилотное внедрение проекта проходит в цехе холодной прокатки на агрегате выпрямляющего отжига АВО-3. В перспективе новую технологию планируется распространить и на другие производственные линии. В настоящее время в рамках испытаний ведется обучение искусственного интеллекта распознаванию рисков, связанных с использованием средств индивидуальной защиты, соблюдением норм охраны труда при проведении технологических операций и ремонтных работ, появлением признаков задымления и возгорания.

Передовые практики защиты от производственных рисков ВИЗ-Сталь применяет с 2015 года. Автоматизированным машинным ограждением оборудованы термические агрегаты для обезуглероживания металла. Для предотвращения несанкционированного доступа на них установлены комплексы электронно-механического оборудования: блокирующие устройства, инфракрасные и тепловые датчики, лазерные сканеры и другие элементы предупреждения нарушений и аварийной остановки.