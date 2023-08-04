Развязку у «Калины» частично откроют в августе

полностью открыть развязку планируют осенью Фото: Алексей БУЛАТОВ

Развязку у «Калины» частично откроют в двадцатых числах августа. Движение запустят от переулка Базового в сторону ЖБИ. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

По правому путепроводу машины смогут проехать уже в августе 2023 года. Однако вторая часть дороги остается закрытой. Строители с нуля возводят дорогу с четырьмя полосами.

- На сегодняшний день общая строительная готовность объекта составляет 53%. Завершены работы по монтажу несущих конструкций правого путепровода, - рассказали в региональном правительстве.

На данный момент рабочие устанавливают шумозащитные экраны и монтируют опорные освещения. По левой стороне строители завершили устройство опор, продолжается монтаж пролетных балок. Движение по этой части дороги планируют запустить осенью.

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