Развязку у «Калины» частично откроют в августе

полностью открыть развязку планируют осенью
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Развязку у «Калины» частично откроют в двадцатых числах августа. Движение запустят от переулка Базового в сторону ЖБИ. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.
По правому путепроводу машины смогут проехать уже в августе 2023 года. Однако вторая часть дороги остается закрытой. Строители с нуля возводят дорогу с четырьмя полосами.
- На сегодняшний день общая строительная готовность объекта составляет 53%. Завершены работы по монтажу несущих конструкций правого путепровода, - рассказали в региональном правительстве.
На данный момент рабочие устанавливают шумозащитные экраны и монтируют опорные освещения. По левой стороне строители завершили устройство опор, продолжается монтаж пролетных балок. Движение по этой части дороги планируют запустить осенью.
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