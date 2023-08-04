Здоровье жителей Нижнего Тагила будет мониторить специальный совет

Горожан будут мотивировать к мониторингу своего здоровья Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специальный совет создали в Нижнем Тагиле для мониторинга здоровья горожан, которых будут приобщать к здоровому образу жизни. Об этом сообщает портал TagilCity.ru.

Члены координационного совета наладят взаимодействие с органами местного самоуправления и общественными организациями для формирования ответственного отношения тагильчан к собственному здоровью.

В задачи совета также входит постоянная работа по мерам профилактики хронических заболеваний, своевременная диагностика опасных заболеваний, повышение мотивации жителей Нижнего Тагила к ведению здорового образа жизни.

Совет возглавил заместитель мэра Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров.