Полиция нашла хулигана, стрелявшего по многоэтажке на Уралмаше

Подросток стрелял из рогатки с металлическими шариками. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Полиция Екатеринбурга нашла хулигана, обстрелявшего дом на улице Бакинских Комиссаров, 58. Нарушителем оказался 14-летний подросток. Об этом сообщили в городском УМВД.

Полицейские в ходе проверки отправились в дом, откуда предположительно могли стрелять. Сотрудники МВД выяснили, что в указанной квартире живет молодой человек с мамой. Ранее подросток не состоял на учете в полиции.

- В ходе беседы мальчик признался, что стрелял со своего балкона из рогатки металлическими шариками. При этом рогатка изготовлена промышленным способом и была куплена в Интернете мамой школьника, - рассказали в полиции.

Молодой человек признался, что не ожидал таких последствий. Он не думал, что металлические шарики долетят до соседнего дома и повредят стекла. Полицейские провели беседу с подростком о недопустимости таких шалостей. А матери порекомендовали обдуманнее подходить к покупкам игрушек для сына.

- Полиция благодарит граждан за содействие в установлении места жительства хулигана и призывает жителей активно взаимодействовать со службой участковых, которой исполняется сто лет, - добавили в городском УМВД.

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