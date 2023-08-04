Жителям Екатеринбурга рассказали, где отдохнуть в августе

Фото: пресс-служба ООО «Т2МОБАЙЛ»

В последний месяц лета всем – особенно жителям крупных городов – хочется поймать остатки тепла, насладиться солнцем и провести время в компании друзей и родных. Мобильный оператор Tele2 подготовил для екатеринбуржцев подборку пляжей, на которых можно провести летние дни. А чтобы оставаться на связи, оператор позаботился об устойчивом сигнале высокоскоростного мобильного интернета 4G.

НОВОУРАЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЛЯЖ

Пляж в Новоуральске расположен недалеко от железнодорожной станции «Верх-Нейвинск», поэтому до него можно добраться как на своей машине, так и на комфортной электричке. Отдыхающие ценят это место за близость к городу и красивые лесные виды, открывающиеся с пляжа.

ГОРОДСКОЙ ПЛЯЖ СЫСЕРТИ

Этот пляж находится в тихом месте на окраине Сысерти, куда можно доехать из Екатеринбурга на автомобиле. Путь займет менее часа, а в ранние часы там малолюдно и просторно. Также недалеко от пляжа есть несколько баз отдыха, где предпочитают отдыхать туристы со всей Свердловской области и других регионов.

БИЛИМБАЕВСКИЙ ПРУД

Живописное побережье Билимбаевского пруда расположено в 56 километрах от Екатеринбурга. Добраться можно как на своей машине, так и на автобусе. Сюда приезжают любители рыбалки – на озере встречается карп, щука, окунь и другие виды. Побережье подходит для отдыха в кругу близких людей. Там есть места, пригодные для купания в чистой воде, а есть берега, на которых комфортно просто наблюдать за природой. На Билимбаевском пруду, как и на других популярных водоемах, абоненты Tele2 могут пользоваться высокоскоростным интернетом 4G.

Многие свердловчане, любящие выбираться на природу не только летом, предпочитают посвящать время активному отдыху. Для таких туристов Tele2 подготовила приятные скидки на спорт в рамках системы лояльности «Больше». В частности, оператор совместно с «UralSurf» дарит любителям серфинга второй час на прокат САП-борда. Активировать акцию можно в разделе «Кэшбэк и скидки» на сайте Tele2.