Алексей Орлов проинспектировал город перед юбилеем. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Екатеринбург вышел на финишную прямую по благоустройству улиц, скверов и площадей. Подготовку города к юбилею оценил глава уральской столицы Алексей Орлов.

– 2 августа мы посмотрели, как ведется подготовка центральных локаций к проведению праздничных мероприятий в честь приближающегося 300-летия уральской столицы, – сообщил градоначальник.

По его словам, завершаются работы на Театральной площади – одного из самых популярных мест отдыха горожан. Ко Дню города специалисты полностью завершат ремонт подпорных стенок, установят новые металлические ограждения, заменят более 460 квадратных метров гранитных плит. В Историческом сквере возводится главная концертная площадка.

В подземном пешеходном переходе к Историческому скверу художники международного фестиваля «Стенограффия» создают новые арт-объекты, посвященные рок-группам и легендарному рок-музыканту Виктору Цою.

Обновляется арка Екатерининского завода «Монетка», включенная в перечень объектов культурного наследия федерального значения. Как заверили реставраторы, ремонт западных входных ворот завершится уже на следующей неделе.

Недалеко от Площади 1905 года на набережной городского пруда 3 августа 2023 года открыли арт-объект «Сердце Екатеринбурга». Скульптуру подарил горожанам почетный консул Армении Нарек Спартакян в честь 300-летия уральской столицы.

– Это огненный символ Екатеринбурга, самобытного, энергичного, молодого города, – отметил Алексей Орлов. – Он многие годы будет радовать глаз и поднимать настроение и жителям, и гостям города.

Ко Дню города в разных его уголках установят множество разных арт-объектов, один из таких – «Арка влюбленных» – порадует горожан в сквере у Кировского ЗАГСа.