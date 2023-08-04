Погрузка на Свердловской железной дороге выросла на 5,2% в июле

Фото: пресс-служба СвЖД

Погрузка на Свердловской железной дороге в июле 2023 года составила 12,3 млн тонн, что на 5,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за июль сократился на 5,1% и составил 18,3 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время снизился на 5,4%, до 22,8 млрд тонно-км.

В январе – июле на СвЖД погрузили 83,6 млн тонн грузов (-1,2% к аналогичному периоду предыдущего года). В частности, по железной дороге отправлено:

- нефти и нефтепродуктов – 22,1 млн тонн (-4,5% к январю-июлю 2022 года);

- строительных грузов – 19,5 млн тонн (+8,2%);

- химических и минеральных удобрений – 8 млн тонн (+4,7%);

- руды железной и марганцевой – 6,8 млн тонн (-7,9%);

- черных металлов – 6,2 млн тонн (-2,7%);

- промышленного сырья и формовочных материалов – 4,1 млн тонн (-6,7%);

- руды цветной и серного сырья – 2,9 млн тонн (-12%);

- химикатов и соды – 1,9 млн тонн (-1,8%);

- цемента – 1,7 млн тонн (-15,5%);

- кокса – 1,4 млн тонн (+8,5%);

- лома черных металлов – 1,2 млн тонн (+1,9%);

- лесных грузов – 1,1 млн тонн (-15,6%).

С начала 2023 года грузооборот на СвЖД составил 129,7 млрд тарифных тонно-км (+0,8%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 161,4 млрд тонно-км (-0,7%).

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В целом на сети ОАО «Российские железные дороги» погрузка в июле 2023 года составила 103,1 млн тонн, что на 1,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за июль 2023 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,7% и составил 219,8 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учётом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 1,4% и составил 271,8 млрд тонно-км.

Погрузка за январь – июль 2023 года составила 722,2 млн тонн, что на 0,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за январь - июль 2023 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,6% и составил 1557,5 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 0,7% и составил 1935 млрд тонно-км.