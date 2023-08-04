Вылет из Екатеринбурга в Астану задержали на 11 часов

На рейс авиакомпании Red Wings зарегистрированы 86 пассажиров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В екатеринбургском аэропорту Кольцово рейс в Астану задержали на одиннадцать часов. Пассажиры должны были вылетать в пять утра 4 августа. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

На рейс авиакомпании Red Wings зарегистрированы 86 пассажиров. Их заранее предупредили о задержке вылета. Тех, кто приехал в аэропорт раньше, разместили в гостинице «Азимут». Планируется, что самолет в Астану отправится в 16:35 4 августа.

- Транспортной прокуратурой осуществляется полный и своевременный контроль за оказанием услуг пассажирам, - отметили в ведомстве.

Ранее в Кольцово рейс в Стамбул задержали на десять часов. Причиной этому стало позднее прибытие самолета в аэропорт. Тогда транспортная прокуратура также взяла ситуацию под свой контроль.

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