У екатеринбуржца арестовали Audi за неуплату 200 тысяч рублей

Машину поместили в специализированную организацию. Фото: ГУФССП России по Свердловской области

У жителя Екатеринбурга арестовали дорогую иномарку за неуплату налогов. Мужчина задолжал 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.

Екатеринбуржец скрывался от судебных приставов. Помимо этого, мужчина спрятал и свою машину Audi А3. В связи с этим авто объявили в исполнительный розыск. Однако найти ее все же удалось.

- Автомобиль стоял на закрытой территории, огражденной не только забором, но и ограждающей проезд цепью. На воротах висело объявление, что в случае необходимости проезда во двор — звонить по указанному номеру телефона. Судебные приставы позвонили по данному номеру, объяснили причину визита, однако на другом конце провода оказался сам должник и наотрез отказался открывать ворота, спрятавшись на закрытой территории двора, - рассказали в ГУФССП.

Также ворота мужчина не открывал и другим жильцам дома, который хотели заехать во двор. Так должник заблокировал движение машин. Соседи стали сами уговаривать мужчину открыть ворота и оплатить налоги. После длительных уговоров мужчина сдался.

Иномарку должника арестовали. Машину поместили в специализированную организацию. Мужчине объяснили, что если в скором времени он не оплатит задолженность по уплате налогов, Audi продадут на торгах. Испугавшись этого, водитель оплатил 200 тысяч на следующий день. Авто вернули хозяину.

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