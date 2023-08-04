Под Каменском-Уральским в ДТП пострадал 22-летний водитель

Фото: ГИБДД по Свердловской области

На трассе «Похариха – Свобода» под Каменском Уральским «Жигули» съехали с дороги и перевернулись. В аварии пострадал водитель. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Свердловской области.

ДТП произошло вечером 3 августа. 22-летний автолюбитель на ВАЗ ехал из села Позариха в деревню Свобода. В какой-то момент парень потерял контроль над управлением, из-за чего машина съехала с дороги. После этого она перевернулась.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

- В результате ДТП транспортное средство получило механические повреждения, а водитель автомашины ВАЗ-21053 получил травмы, - рассказали в ГИБДД.

Автоинспекторы выяснили, что водитель «Жигули» имеет четырехлетний водительский стаж. А до этого к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. Вероятно, на момент аварии молодой человек не был пристегнут ремнем безопасности, поскольку болтов для его крепления не было.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

У водителя взяли кровь для определения состояния алкогольного опьянения. Пока результату анализа неизвестны.

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