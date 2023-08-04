На Амундсена из-за смены работы светофора образовались гигантские пробки

Изменение позволяет снизить опасность на дороге Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Амундсена – Объездная дорога светофоры сменили режим работы. Однако водители стали замечать большое скопление автомобилей в связи с этими изменениями. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил горожанин.

- С недавних пор до дома стало добираться сложнее. «Зеленый» горит не так долго, как раньше, гораздо меньше машин успевают проехать со стороны Объездной, - делится недовольный екатеринбуржец.

«КП-Екатеринбург» также обратилась в администрацию города. В мэрии подтвердили, что светофор на пересечении улиц действительно стал работать иначе.

- По результатам анализа ДТП, проведенного ГИБДД, в очередной раз данный перекресток стал местом концентрации дорожно-транспортных происшествий. В целях исключения дорожно-транспортных происшествий, в режим работы светофорного объекта внесены изменения, - рассказали в администрации Екатеринбурга.

Теперь на перекрестке исключено пересечение левоповоротных потоков по встречным направлениям. В мэрии отмечают, что из-за этого действительно меньше машин успевают проехать на перекрестке, однако это позволяет снизить опасность на дороге.

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