Жителей Сортировки разбудил вой сирены

Странный звук раздался 4 августа в шесть утра
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жители Сортировки проснулись от звука сирены. Утром 4 августа горожане услышали странный звук, доносящийся с улицы. Об этом сообщает жительница района Telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург».
Странный звук раздался в шесть утра. Однако был он недолгим, через несколько минут шум стих. Некоторые жители Сортировки предположили, что это сбой сигнализации машины. И даже указали место, где предположительно находится сломанное авто. По словам горожан, звук мог доноситься в районе улиц Расточна - Техническая.
«КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области.
- В экстренные службы сообщений о каких-либо ЧП в этом районе не поступало, - рассказали в МЧС.
В единой городской диспетчерской службе также сообщили, что происшествий на Сортировке не зарегистрировано.
- У нас пока нет информации, сейчас выясняем, что случилось, - рассказали «КП-Екатеринбург» в МКУ «Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчерская служба».
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