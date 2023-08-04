Пострадавшая написала заявление в полицию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В центре Екатеринбурга мужчина потрогал девушку за ягодицы. Однако екатеринбурженка не стала с этим мириться, она подошла к мужчине, чтобы разобраться в ситуации. Об этом пострадавшая сообщила порталу Е1.

Инцидент произошел 3 августа на улице Попова. Девушка попросила записи с камер видеонаблюдения у магазина, рядом с которым все произошло. На видео отчетливо видно, что мужчина неестественного выгибает руку и дотрагивается до прохожей незнакомки.

- Я попросила видео с камер наблюдения цветочного магазина. Там видно, как этот мужчина задел меня, - рассказала девушка.

Однако сам мужчина обвинил девушку в неадекватности.

- Ты что совсем? – недоумевает мужчина.

«КП-Екатеринбург» обратилась в полицию города за комментарием. Там сообщили, что уже знают об инциденте.

- Заявление зарегистрировано в отделе полиции №5. По нему будет проведена проверка, - пояснили в пресс-группе УМВД Екатеринбурга.

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