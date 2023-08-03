В Ревде полторы недели ищут пропавшего подростка

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

В Ревде уже полторы недели ищут 14-летнего подростка. Мальчик пропал 24 июля и с тех пор о нем ничего неизвестно. Мальчик был одет в светло-серую футболку, чёрные шорты с серыми полосками, чёрно-белые кроссовки и чёрную кепку с надписью Nike.

- С собой у него был серебристый самокат и черный рюкзак, - сообщают в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Мальчик может находиться в Екатеринбурге.

Напоминаем, в Тавде продолжаются поиски 82-летнего Геннадия Спицына пропавшего в лесу 23 июля. Пенсионер был одет в серо-зеленый камуфляжный костюм, черные резиновые сапоги, серо-зеленую камуфляжную фуражку. В минувшие выходные волонтеры нашли вещи мужчины. Его поисками занимаются полицейские и волонтеры отряда «ЛизаАлерт».

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