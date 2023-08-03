В ДТП в Екатеринбурге пострадал трехлетний ребенок

Фото: отделение пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга

Вечером 3 августа в екатеринбургском микрорайоне Солнечный произошло ДТП, в котором пострадал трехлетний мальчик. Водитель Lifan Solano наехал на ребенка,когда тот проезжал по пешеходному переходу на беговеле. Мальчик гулял в это время с отцом.

- В результате ДТП 3-х летний мальчик, с различными травмами его доставили в лечебное учреждение, - сообщают в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

За рулем автомобиля был 46-летний мужчина, со стажем вождения 15 лет. Во время аварии он был трезв. Водитель рассказал полицейским, что мальчик выехал на беговеле на нерегулируемый пешеходный переход, мужчина экстренно затормозил, однако столкновения избежать не удалось.

Недавно «КП-Екатеринбург» рассказывала об аварии в Нижнем Тагиле. В массовой аварии пострадали два человека. На Уральском проспекте, 42, столкнулись три легковушки. Водитель на Chevrolet Cruze не уступила дорогу Volkswagen Golf, из-за чего произошла авария. Столкновение также произошло с припаркованным Nissan Note.

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