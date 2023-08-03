В Екатеринбурге на улице Бетонщиков появится новая школа и детский сад

Фото: социальные сети «Группа ЛСР»

В Екатеринбурге на улице Бетонщиков появится новая школа, рассчитанная на 1225 детей, и детский сад на 215 мест. Стройкой учреждений будет заниматься «Группа ЛСР». Застройщик планирует реконструировать школу №82 и рядом построить детский сад. Проект расположения зданий он отправил в Администрацию Кировского района.

Известно, что в новом детском саду будет девять групп, одна из которых - ясельная. Садик будет трехэтажным. В нем планируется сделать актовый, музыкальный и спортивный залы, медицинский блок, помещения для развивающих занятий и столярную мастерскую.

- Рядом будет построена школа, на территории которой появятся игровые пространства для ребят разных возрастов, - рассказал в своих социальных сетях застройщик.

В новой школе будет медицинский блок, библиотечно-информационный центр и школьный музей. Предусмотрены и залы ЛФК, а также тренажерный, большой и малый спортивные залы.

Недалеко будет находиться спортивная зона с беговыми дорожками, площадками для спортивных игр и стадион.

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