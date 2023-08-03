Администрация Нижнего Тагила выплатит 480 тысяч за неправильную работу светофора Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд обязал мэрию Нижнего Тагила выплатить владельцу машины 480 тысяч рублей. Дело в том, что в апреле 2022 года в Нижнем Тагиле произошла авария, в ходе которой столкнулись два автомобиля: Nissan и ВАЗ. Сначала признали виновным владельца ВАЗа - ему выписали штраф. Затем, после проведенного расследования, удалось узнать, что в столкновении виноват некорректно работающий светофор.

- Для водителей, двигающихся по ул. Космонавтов и совершающих левый поворот в сторону ул. Черных, возникала опасность аварийной ситуации, из-за заблуждения водителей, предполагающих одинаковую продолжительность основного такта, - установила судебная экспертиза.

Администрация попыталась обжаловать решение местного суда в областном ведомстве, ведь по мнению мэрии за безопасность на дороге отвечает МБУ «Центр организации дорожного движения». Именно оно не обеспечило безопасный режим работы светофора.

Однако Свердловский областной суд жалобу не принял, и оставил постановление Ленинского районного суда без изменений.

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