На место ЧП прибыло 17 спасателей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сгорел автосервис. Инцидент произошел днем 3 августа на улице Латвийской. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 15:15. На место выехали 17 спасателей вместе с четырьмя пожарными машинами.

- Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что горело бытовое помещение на втором этаже здания автосервиса, - рассказали спасатели.

Огонь успех охватить 100 квадратных метров. Уже в 15:34 пожар был локализован. Спустя 14 минут очаг горения был потушен. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Первоуральске пожарные спасли четырех человек из горящей пятиэтажки. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались пять человек. Еще двое взрослых и двое детей были спасены с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов.

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