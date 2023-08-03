На Уралмаше хулиганы обстреляли многоэтажку

От обстрелов страдают жители дома на Бакинских Комиссаров, 58 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Екатеринбурге обстреляли девятиэтажку на Уралмаше. Инцидент произошел днем 3 августа. По словам пострадавших жителей дома на Бакинских Комиссаров, 58, это происходит уже не первый раз. Горожане страдают от выстрелов около двух недель. Об этом сообщили очевидцы порталу Е1.

Пострадавшие предполагают, что стрелок живет в доме напротив на Бакинских Комиссаров, 105. А огонь он открывает с 14 этажа. Горожане предполагают, что стреляют из винтовки с лазерным прицелом.

«КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в городскую полицию. В УМВД сообщили, что об инциденте уже известно.

- Подобная информация зарегистрирована в отделе полиции № 15. Служба участковых занимается данным происшествием. Участковый свяжется с гражданкой и проверит информацию, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Причина обстрелов остается неизвестна. Пока что вычислить стрелка невозможно.

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