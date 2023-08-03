Полиция Екатеринбурга нашла маму девочки, оставленной отцом на детской площадке

Найти папу девочки так и не удалось Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция Екатеринбурга разыскала маму девочку, которую отец бросил на детской площадке. Пятилетнего ребенка нашли вечером 2 августа на Эльмаше. Об этом сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

Оказалось, что девочка живет в Академическом районе вместе с мамой, папой и бабушкой. Ребенка нашли в 20 километрах от ее дома. Полицейские доставили девочку домой, где ее опознала бабушка. Мать доставили в дежурную часть полицейского отдела.

- Мама ребенка письменно пояснила, узнав о найденной дочери, что претензий ни к кому не имеет, и попросила прекратить разбирательство. Представители МВД сейчас женщину опрашивают, по итогам работы органы внутренних дел примут обоснованное решение о мерах реагирования, - рассказал глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

Теперь родственников девочки могут привлечь к административной ответственности за ненадлежащее воспитание и оставления ребенка в опасности. Помимо этого, вероятно и то, что семью поставят на профилактический учет. Сейчас инспекторы ПДН проверяют условия жизни и взаимоотношения в семье.

Отмечается, что отца, бросившего ребенка, найти так и не удалось. Телефон мужчины доступен, но на звонки он не отвечает. Пока найден только велосипед девочки, на котором она ездила. Сотрудники полиции продолжают разбирательства.

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