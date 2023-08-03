В мэрии Екатеринбурга объяснили, зачем 50 лет назад в капсулу времени положили фильм о вытрезвителях

Капсулу времени в Историческом сквере заложили в 1973 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 18 августа вскроют Капсулу времени, заложенную в Историческом сквере 50 лет назад. В эфире радио «Комсомольская правда» (92,3 FM) начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков раскрыл одну из тайн – что же содержится внутри. Так, в 1973 году жители города среди прочего положили в капсулу документальный фильм «Пять минут в вытрезвителе». Казалось бы, зачем? Оказалось, полвека назад жители города искренне верили (или надеялись), что в 2023-м люди перестанут пьянствовать.

- Идея была в том, что это будет настолько древний пережиток, что в 2023 году мы не будем знать, что это за учреждение, - объяснил радио «Комсомольская правда» Илья Марков. - Кажется, что это историческая шутка, самоирония, что жители Екатеринбурга 1973 года были уверены в том, что мы не будем знать, что это такое, будем спорить, интересоваться, узнавать.

После того, как Капсулу времени вскроют, ее содержимое, да и она сама, будут переданы в Музей истории Екатеринбурга. Их сделают частью экспозиции.