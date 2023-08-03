Подземный переход у ТЮЗа расписал московский художник

Основным цветом мурала выбран оранжевый Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подземный переход у ТЮЗа преобразился. Его расписал московский художник Vova NOOTK. Мурал назвали «Оранжевый маршрут». Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля STENOGRAFFIA.

Автор арт-объекта вдохновился модернистскими и конструктивистскими сооружениями города. В подземном переходе изобразили комикс с известными образами и символами Екатеринбурга.

Автор арт-объекта вдохновился модернистскими и конструктивистскими сооружениями города Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мне понравились элементы герба: шахта для добычи руды или, например, памятник Татищеву и Де Геннину. Он очень узнаваемый. Поэтому на арт-объекте Татищев держит рукоять спуска в шахту с одной стороны, а на другой Де Геннин, и ему на парик накручиваются бигуди, - пояснил художник.

Изображения выполнены в разных цветах. Черно-белая стена отсылает нас к основателю города, а яркими цветами изображена плавильная печь, огонь из которой «шагает» по городу. Основным цветом мурала выбран оранжевый, а синий и серый разбавляют композицию.

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