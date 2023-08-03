В Сысерти до сентября перекроют ключевую улицу

Запрет будет действовать с 4 августа по 1 сентября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Сысерти на месяц перекроют одну из ключевых улиц. Движение транспорта будет ограничено по улице Коммуны. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Свердловской области.

Запрет на проезд введут 4 августа, снимут его только 1 сентября. Движение будет закрыто от улицы Карла Маркса до Дачной. Причиной тому стали работы по наружным сетям водоснабжения и водоотведения к строящемуся торговому центру.

- Объезд предусмотрен по переулку Химиков и улице Ленина. Просим автомобилистов с пониманием отнестись к введенным ограничениям и планировать маршруты объезда заранее, - рассказали в ГИБДД региона.

Помимо этого, 5 августа с 11 до 24 часов проезд будет запрещен по улицам Ленина и Карла Либкнехта. Причиной ограничений стало празднование Дня города.

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