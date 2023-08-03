Все регистрации и оплаты сохраняют свой статус Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Майская прогулка» в Екатеринбурге пройдет 17 сентября, а не 10-го, как планировалось ранее. Маршруты остаются прежними. Об этом сообщили организаторы.

- Новость радостная - наконец-то увидимся и пройдем маршруты, о которых мечтаем с мая, - рассказали в Telegram-канале «Майская прогулка». - К сожалению, дату пришлось подвинуть в связи с тем, что только к этой дате планируется снятие особого противопожарного режима.

Организаторы отметили, что для тех, кто не сможет участвовать в мероприятии, есть возможность возврата платежа. Все регистрации и оплаты сохраняют свой статус, заново регистрироваться не нужно.

Напомним, «Майскую прогулку» переносили два раза. Причин переноса мероприятия было несколько. Однако самой весомой стало то, что в Свердловской области действует особый противопожарный режим, а, следовательно, посещение лесов и лесопарков под запретом.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru