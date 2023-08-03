В Кировограде 10-летняя девочка получит выплаты за нападение собаки

Прокуратура направила в суд иск о взыскании с хозяйки собаки компенсации морального вреда в виде 50 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировграде перед судом предстала хозяйка собаки, напавшей на десятилетнюю девочку. Женщине назначили штраф в 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Инцидент произошел 5 июня. Днем девочка гуляла по городу, когда на нее набросилось животное без намордника и поводка. Хозяина собаки также не было поблизости. Ребенок получил укус левой голени. Девочку доставили в больницу. Эксперты оценили раны как причинение легкого вреда здоровью.

- В соответствии с положениями гражданского законодательства к животному применяются общие правила об имуществе, и собственник имущества обязан содержать его таким образом, чтобы животное не причиняло вред иным лицам, в противном случае на собственника может быть возложена обязанность возместить причиненный вред, - рассказали в ведомстве.

Прокуратура направила в суд иск о взыскании с хозяйки собаки компенсации морального вреда в виде 50 тысяч рублей. Суд удовлетворил требования. Решение суда не вступило в законную силу. Прокуратура держит ситуацию на контроле.

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