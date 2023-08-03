Волонтеры нашли в лесу вещи пожилого уральца, пропавшего почти две недели назад

Фото: «ЛизаАлерт»

В Тавде продолжаются поиски 82-летнего Геннадия Спицына пропавшего в лесу 23 июля. В минувшие выходные волонтеры нашли вещи мужчины.

- Родные опознали. Поиски продолжаются, - рассказали «КП-Екатеринбург» в «ЛизаАлерт». - На улице сейчас тепло, поэтому выжить в лесу проще. Были случаи, когда людей находили живыми на 9-10-й день.

Напомним, в полиции Тавды сказали, что сообщение о пропаже поступило в дежурную часть полиции вечером 23 июля от супруги пенсионера. Сотрудниками полиции опрошены все знакомые и близкие пропавшего.

Пенсионер был одет в серо-зеленый камуфляжный костюм, черные резиновые сапоги, серо-зеленую камуфляжную фуражку.

Если вы видели дедушку или можете помочь с поисками, звоните по телефонам, указанным в ориентировке, или в полицию по телефонам дежурной части МО МВД России «Тавдинский»: 8 (343) 60-5-29-61 или 02.

Фото: «ЛизаАлерт»

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