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НовостиОбщество3 августа 2023 8:23

Ученые проверят влияние транспорта на окружающую среду в Нижнем Тагиле

Замеры проведут на 199 участках дорог
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
На улицах Нижнего Тагила проверят качество воздуха

На улицах Нижнего Тагила проверят качество воздуха

Фото: Лев ИСТОМИН

В Нижнем Тагиле специалисты Всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей среды проверят, как транспорт влияет на окружающую среду. Ученые исследуют воздух на 199 участках дорог, чтобы собрать полную картину по экологии в городе. Об этом пишет портал Тагил.Лайф.

Эксперты проанализируют интенсивность движения, среднюю скорость машин, технические характеристики дорог Нижнего Тагила. Полученные данные используют для разработки комплекса мер по снижению уровня загрязнения воздуха в городе.

Исследование проведут с середины августа по октябрь 2023 года.

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