В Каменске-Уральском суд восстановил права детей на жилье

Суд восстановил права детей на жилье Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском суд восстановил жилищные права детей в споре. Об этом пишет портал KU66.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

Как выяснилось, в 2012 году семья приобрела жилье, в том числе, на материнский капитал, который выдан на детей 2006 и 2011 годов рождения. При этом, детей долями в купленном жилье не наделили, потому что квартиру оформили на отца в единоличное пользование.

В 2022 году главы семья не стало, после чего прокуратура обратилась в суд с требованием признать за детьми доли в праве общей собственности на жилье. Синарский районный суд удовлетворил иск.

Теперь жилищные права детей полностью восстановлены.