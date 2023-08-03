В Нижнем Тагиле иномарка протаранила легковушку и перевернулась

В ДТП пострадали двое. Фото: ГИБДД по Свердловской области

В Нижнем Тагиле в массовой аварии пострадали два человека. На Уральском проспекте, 42 столкнулись три легковушки. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в Госавтоинспекции по Свердловской области.

Авария произошла вечером 2 августа. Водитель на Chevrolet Cruze не уступила дорогу Volkswagen Golf из-за чего произошла авария. Столкновение также произошло с припаркованным Nissan Note.

- 35-летняя водитель автомобиля Chevrolet Cruze на месте ДТП была осмотрена медиками с ушибами головы, женщина от госпитализации отказалась, - рассказали в ГИБДД.

По факту происшествия проводится проверка. Фото: ГИБДД по Свердловской области

В салоне авто остались двое детей: девочки в возрасте три месяца и 4,5 лет. Они были пристегнуты на момент аварии, это помогло избежать травм. Ссадины получил 33-летний водитель Volkswagen Golf. Мужчина также отказался от госпитализации.

На женщину-водителя составили административные материалы за отсутствие страхового полиса и нарушение при перестроении. Водителю Volkswagen также выписали штраф за не пристегнутый ремень. На месте работали автоинспекторы. Они опросили очевидцев, осмотрели место происшествия и проверили водителей на трезвость. Оба оказались не пьяны. По факту происшествия проводится проверка.

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