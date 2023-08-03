На Урале следователи проводят проверку после смерти шестилетнего мальчика в больнице

Следователи начали проверку после смерти ребенка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В больнице Екатеринбурга умер шестилетний мальчик. Как пишет E1.RU, ребенок болел с декабря 2022 года. Родители бегали с сыном по больницам и давали ему выписанные медиками препараты, но это не помогло. Врачи каждый раз ставили мальчику все новые и новые диагнозы, которые якобы спровоцировали три вида герпеса, которые выявили у мальчика.

- Мы до сих пор не знаем ничего, патологоанатом не определил инфекцию. Проводят сейчас экспертизу. До сих пор нет точного диагноза. Получается, что его лечили, наблюдали, но так и не смогли поставить точный диагноз. Не знали, от чего его лечить, - рассказал изданию отец мальчика.

Следователи начали проверку после смерти ребенка. Они выясняют все обстоятельства произошедшей трагедии.

- Артинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Свердловской области организована процессуальная проверка по факту смерти 23 июня 2023 года шестилетнего мальчика в больнице, - рассказали в СК по Свердловской области.

Следователями планируется опросить медработников, истребовать интересующую следствие медицинскую и другую документацию, назначить и провести соответствующую экспертизу, а также выяснить, насколько своевременно, полно и качественно ребенку была оказана медицинская помощь.

По результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

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