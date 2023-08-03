В уральском городе провели первую «корги-тусу»

В Серове собаки породы корги познакомились друг с другом Фото: Михаил ФРОЛОВ

В городе Серов Свердловской области прошла первая совместная прогулка хозяев с собаками одной породы под названием «корги-туса». Во время мероприятия владельца питомцем обменялись опытом ухода за собаками этой породы, а также приглядели невест и женихов для своих корги.

- Идею проведения совместной прогулки владельцев корги подсказала моя девушка. Она знает, что в Екатеринбурге часто проводятся такие «корги-тусы», - приводит издание «ФедералПресс» слова одного из организаторов прогулки Михаила Арабея.

Подготовка к прогулке велась несколько недель через социальную сеть. «Корги-тусы» в Серове будут проводить регулярно.