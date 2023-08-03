Перевозки пассажиров на СвЖД выросли на 4% в июле

Фото: пресс-служба СвЖД

По оперативным данным, в июле 2023 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги отправлено 3,3 млн пассажиров, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 2,5 млн пассажиров (+3,4%), в дальнем следовании – 0,8 млн (+5,6%). Пассажирооборот в июле 2023 года составил 923 млн пасс-км, что на 4% больше июля 2022 года.

За семь месяцев (январь-июль) 2023 года с вокзалов и станций СвЖД отправлено 18,3 млн пассажиров, что на 11,5% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Из них в пригородном сообщении отправлено 13,6 млн пассажиров (+11,3%), в дальнем следовании – 4,7 млн (+12,1%). Пассажирооборот на СвЖД с начала 2023 года вырос на 9,4% и составил 4,9 млрд пасс-км.

В целом на инфраструктуре ОАО «РЖД», по оперативным данным, в июле 2023 года перевезено 107,7 млн пассажиров, что на 2,3% больше аналогичного периода прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 93,2 млн пассажиров (+1,6%), в дальнем следовании – 14,5 млн (+6,7%). Пассажирооборот в июле 2023 года составил 17 млрд пасс-км, что на 6,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Всего за семь месяцев 2023 года перевезено 678,4 млн пассажиров (+6% к январю-июлю 2022 года), из них в пригородном сообщении отправлено 609,7 млн пассажиров (+5,2%), в дальнем следовании – 68,7 млн (+13,7%). Пассажирооборот на сети ОАО «РЖД» с начала 2023 года вырос на 12% к уровню прошлого года и составил 76 млрд пасс-км.