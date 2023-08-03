В Горноуральском городском округе установили 28 мусорных контейнеров

Железные контейнеры быстро выходят из строя Фото: Алексей БУЛАТОВ

На этой неделе в Горноуральском городском округе на контейнерных площадках установили 28 емкостей для сбора твердых коммунальных отходов. Об этом сообщает портал TagilCity.ru.

Всего в Го расположены 300 контейнерных площадок с 1000 контейнеров. После установки 28 контейнеров удалось закрыть половину потребностей – нужно установить еще 30 емкостей.

Региональный оператор по сбору, вывозу и утилизации отходов объясняет, что из-за сложного климата срок службы металлических контейнеров значительно сокращается.

- Контейнеры буквально расползаются по швам и теряют дно, - рассказывают на предприятии.

Так, например, с начала 2023 года из строя вышли 60 контейнеров.