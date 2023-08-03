ВИЗ-Сталь продолжает программу бесплатного обучения жителей региона рабочей профессии

Фото: пресс-служба "ВИЗ-Сталь"

На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) стартовал очередной набор в группу бесплатного обучения профессии «Машинист мостового крана», который продлится до 11 августа. Заявку на участие в новой образовательной программе может направить любой житель Свердловской области старше 18 лет. Предприятие за свой счет организует проведение предварительной медкомиссии и в случае отсутствия противопоказаний направит кандидата на трехмесячное обучение, во время которого будет выплачивать ему стипендию 30 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба "ВИЗ-Сталь"

Участники проекта, прошедшие обучение с мая по июль, успешно сдали экзамены, получили допуск к работам и сейчас трудоустраиваются на предприятие. Сначала они изучали теорию, затем под руководством опытных наставников в течение месяца проходили практику на разных производственных участках цеха холодной прокатки. Это важный момент профессиональной подготовки, поскольку от участка зависит последовательность операций с грузом и высота, на которой работают краномашинисты. Она может быть от 12 до 26 метров!

— Новая образовательная программа ориентирована как на молодежь без опыта работы, так и на зрелых людей, не останавливающихся в профессиональном развитии. Участники проекта получают востребованную рабочую профессию краномашиниста с трудоустройством в крупную компанию, которая гарантирует стабильную и достойную зарплату, расширенный соцпакет и возможности для дальнейшего роста, — говорит начальник управления персоналом ВИЗ-Стали Вячеслав Моломин.