Необычный стеклянный куб появился на Сибирском тракте. Рассказываем, как в него попасть

Стиль хай-тек лег в основу проектирования офиса продаж ЖК «Сибирский сад». Автор фото: Андрей Куськало

Проехать мимо сложно. Необычный стеклянный куб появился на Сибирском тракте. Прямо перед стройкой жилого комплекса «Сибирский сад». При ближайшем рассмотрении становится понятно, что это офис относительно нового для Екатеринбурга застройщика «Страна Девелопмент», который в прошлом году громко вышел на рынок города.

Подойдем ближе и заглянем внутрь, что же скрывается за стеклянными стенами. Блики солнечного света отражаясь от огромных панорамных окон, прячут от взглядов прохожих тех, кто находится внутри. Снаружи конструкции крупными буквами написано «Офис продаж», название ЖК и сайт компании strana.com.

Автор фото: Андрей Куськало

Внутри брутального темного куба прячется уютный офис, каждый угол которого наполнен светом Есть зоны для консультаций с менеджером, «разрезы» пола, стен и труб, чтобы наглядно увидеть как и из чего строятся дома. Детальный макет ЖК, где можно рассмотреть бульвар, дворы, дома, детские и спортивные площадки. Представить, где будут гулять ваши дети, а вы заниматься спортом, в какой магазин по пути домой можно заглянуть за молоком и хлебом. Примеры материалов, которые используются в ремонте квартир. Кстати, в проектах «Страны» можно оформить дополнительные опции «Ремонт и меблировка от застройщика». Это позволяет сэкономить деньги и время. Получив ключи, можно заехать уже в полностью готовую квартиру.

Автор фото: Андрей Куськало

Автор фото: Андрей Куськало

По-домашнему уютное помещение - демо-квартира. Примерить на себя комфорт жизни в «Сибирском саде» может каждый желающий: узнать, как работает дверной замок с отпечатком пальца, попросить голосового помощника включить телевизор, заглянуть в ванную и испытать датчики протечки. Здесь установлен максимальный комплект «умного дома» - Алиса закрывает шторы, меняет температуру в комнате, перекрывает воду, настраивает кондиционер и много чего еще делает за жильцов современной квартиры.

Автор фото: Андрей Куськало

Автор фото: Андрей Куськало

Попасть в необычный офис «Страны Девелопмент» можно каждый день. Адрес: Сибирский тракт 24/1. Телефон для записи на консультацию: +7 343 363-98-16. Сайт компании strana.com.

ООО СЗ «Городок»

Проектная декларация на наш.дом.рф.

strana.com