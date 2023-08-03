На улице Екатеринбурга нашли маленькую девочку, оставленную отцом

Полиция занимается поисками родственников ребенка. Фото: В.Н. Горелых

В Екатеринбурге в районе Эльмаш нашли пятилетнюю девочку, которая ищет своих родителей. Полиция занимается поисками родственников ребенка. Об этом сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

Девочку заметили на улице Баумана прохожие. Они увидели, что ребенок гуляет без взрослых. Тогда неравнодушные горожане обратились в полицию. При опросе девочка смогла рассказать, что ей пять лет и ее зовут Соня. Но, к сожалению, своего домашнего адреса она не знает.

- В ходе разбирательства представители МВД установили, что в тот день она с отцом поехала кататься на велосипеде. Через некоторое время мужчина оставил ее одну гулять на площадке, сообщив, что скоро вернется за ней, но не вернулся, - рассказал официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Сейчас Соня находится в приюте. Полицейские ищут родителей девочки, инспекторы ПДН опрашивают жителей района, где нашли ребенка. По городу развесили ориентировки.

Девочка выглядит на пять-шесть лет, ее рост 128 сантиметров, волосы русые, длинные, глаза голубого цвета, в ушах у ребенка серьги с цветами. Если вам известно, кем являются родители Сони, сообщите об этом в дежурную часть территориального ОВД по номеру 8 (343) 356-42-14.

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