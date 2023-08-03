Фото: группа во ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

Прокуратура проводит проверку после потопа на Щербакова, который произошел из-за прорыва трубы утром 3 августа.

- В рамках надзорных мероприятий прокуратурой будут устанавливаться причины произошедшей аварии, дана оценка своевременности проведения планово-предупредительных ремонтных работ сетей водоснабжения, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Кроме того, сотрудники прокуратуры Чкаловского района изучат состояние ливневой канализации на Щербакова-Самолетной и опросят должностных лиц организации, ответственной за ее состояние.

МУП «Водоканал» организованы ремонтные работы сети, подключены резервные источники водоснабжения для обеспечения населения и находящихся вблизи объектов водой.

Ранее мы писали, что на Щербакова открыли движение для автобусов. Троллейбусное движение пока закрыто. На месте дежурят сотрудники ГИБДД.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru